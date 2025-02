Tuttosport: “L’Udinese blocca la fuga di Conte. L’Inter ringrazia”

Chi pensava che, dopo la sconfitta dell’Inter a Firenze, il Napoli potesse allungare in vetta con una vittoria contro l’Udinese, è rimasto deluso. La squadra di Conte non è riuscita a sfruttare l’occasione, chiudendo con un pareggio 1-1 contro un avversario che ha risposto colpo su colpo, gestendo al meglio le energie fino alla fine del match.

Come riportato da Tuttosport, il Napoli è calato nella ripresa, un problema che si era già manifestato in altre gare. I protagonisti del primo posto in classifica – Anguissa, Lobotka, Politano, Lukaku e Neres – sono stati tutti sostituiti, mentre la difesa ha dovuto fare i conti con l’assenza di Spinazzola, fermato da una lesione al medio gluteo destro.

Primo tempo combattuto: McTominay sblocca, ma l’Udinese risponde subito

La partita si è accesa fin dai primi minuti. Meret ha dovuto subito intervenire per negare il vantaggio a Thauvin dopo appena 127 secondi, ma il Napoli ha reagito immediatamente. McTominay ha sfiorato il gol con un colpo di testa parato da Sava, poi ci ha provato anche Politano, ma il portiere dell’Udinese si è opposto.

Come sottolineato da Tuttosport, l’Udinese non ha mai rinunciato a giocare e ha sfiorato il vantaggio con Lucca, che ha anticipato Di Lorenzo ma ha calciato fuori. Gli ospiti hanno continuato a rendersi pericolosi con Ekkelenkamp e Bijol, entrambi vicini al gol.

Il Napoli ha trovato il vantaggio al 27’ con McTominay, bravissimo a svettare su calcio d’angolo di Politano e a insaccare di testa. Sembrava la svolta della partita, ma l’Udinese ha risposto subito, sfruttando una doppia ingenuità della difesa partenopea: Ekkelenkamp ha recuperato palla e ha battuto Meret con un destro velenoso, riportando la sfida in equilibrio.

Ripresa senza scossoni: l’Udinese regge, il Napoli si spegne

Nel secondo tempo, il Napoli ha mostrato segni di stanchezza, con Lukaku e Anguissa tra i più in difficoltà. L’Udinese, invece, ha mantenuto brillantezza e intensità, con Thauvin sempre pericoloso.

Come evidenziato da Tuttosport, il Napoli ha avuto qualche occasione su palla inattiva, ma senza trovare il guizzo vincente. McTominay ha sfiorato la doppietta con un tiro alto, poi ci hanno provato Lukaku e Anguissa, senza successo.

Nel finale, Conte ha provato a cambiare l’inerzia del match inserendo Ngonge, Raspadori e Simeone, mentre l’Udinese ha risposto con Bravo, Ehizibue e Zarraga. Tuttavia, la partita è rimasta bloccata fino al fischio finale, con i friulani che hanno difeso con ordine e il Napoli che non ha trovato lo spunto decisivo.

Conte: “Abbiamo sbagliato tanto, occasione persa”

Nel post-partita, Antonio Conte non ha nascosto la sua delusione:

“Abbiamo sbagliato tanto e permesso all’Udinese di pareggiare quasi subito. Occasione persa? No, perché dobbiamo guardare a noi stessi: abbiamo perso due punti per l’approdo in Champions, ma stiamo comunque facendo qualcosa di eccezionale”.

Un pareggio che rallenta la corsa del Napoli, mentre l’Udinese dimostra di essere una squadra difficile da affrontare.