Tutti contro Meret, Chiariello lo difende in napoletano

Il Napoli incassa quattro gol dal Barcellona al Maradona, scattano le critiche verso Alex Meret. Il portiere ex Spal nel doppio confronto con il Barcellona in Europa League non è sembrato sicurissimo, incassando complessivamente cinque gol. Alcuni di quelle reti non si potevano parare, ma nonostante tutto sono arrivate molte critiche a Meret che a fine stagione potrebbe essere ceduto.

I blaugrana ci hanno spianato e vuie a Vermutta ‘a vulite ‘a Meret! — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) February 25, 2022

In difesa di Meret arriva Umberto Chiariello che su Twitter scrive: “I blaugrana ci hanno spianato e vuie a Vermutta ‘a vulite ‘a Meret!”. Il giornalista contesta in napoletano le critiche a Meret che in campionato non trova spazio, perché il titolare dichiarato è Ospina.