Trotta: “Parole Giuntoli, una grossa ruffianata. Terrei Lozano, Faraoni alternativa valida”

L’ex calciatore Ivano Trotta esprime la sua opinione sulla gestione del Napoli e sui possibili movimenti di mercato.

Nell’ambito di un’intervista a “1 Football Club” su 1 Station Radio, l’ex calciatore e allenatore del Napoli, Ivano Trotta, ha espresso le sue opinioni sulla situazione attuale del club.

Quando gli è stato chiesto se Mauro Meluso avrà pieni poteri come nuovo dirigente, Trotta ha dichiarato: “Credo che l’idea di concedere pieni poteri al presidente sia solo una chimera… Meluso avrà la possibilità di svolgere il suo lavoro, ma l’ultima parola sugli acquisti e tutto ciò che riguarda la squadra sarà sempre del proprietario. Meluso è un profilo che, nonostante le sue buone esperienze passate, si trova per la prima volta su un palcoscenico importante. Vedremo se riuscirà a fare un ottimo lavoro.”

Riguardo all’allontanamento di Giuntoli e Spalletti, Trotta ha affermato: “Non potremmo mai sapere cosa è successo nei dettagli, a volte basta un malinteso. Tuttavia, la decisione di fare una pausa di un anno potrebbe essere stata presa per prendersi una pausa dal calcio. Per quanto riguarda Giuntoli, è comprensibile che dopo otto anni abbia deciso di intraprendere una nuova avventura. Le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa alla Juventus sono state davvero poco appropriate. Mi ha deluso, sembrava che stesse mordendo la mano che lo ha nutrito. La professionalità e le preferenze calcistiche non dovrebbero mai impedire di rispettare i tifosi. È stato un grosso errore nei confronti della nuova società.”

Sulla questione di Lozano, Trotta ha dichiarato: “Mi piace molto come calciatore. Quindi, posso dire di essere un ‘pro-Lozano’. Nonostante il tempo di gioco limitato, non ho mai sentito polemiche da parte del giocatore, che si è sempre messo a disposizione della squadra. Non escludo che, di fronte a offerte vantaggiose, si possa trovare un accordo per la sua cessione. È un contratto importante e le cose non vanno sempre come si spera. Se dovessi scegliere, terrei il messicano nella squadra azzurra. Ha fatto parte di un gruppo importante e ritengo abbia dato un buon contributo, anche se senza eccellere.”

Sul possibile arrivo di Faraoni al Napoli, Trotta ha commentato: “Assolutamente sì. Di Lorenzo è un giocatore estremamente affidabile, ma considerando il numero di partite in programma e il fatto che è anche un giocatore della nazionale, Faraoni sarebbe una valida alternativa. È un giocatore che potrebbe arrivare a Napoli senza grandi pretese ma garantendo ottime qualità.“

Quanto alla possibilità che Zielinski ceda alle offerte saudite, Trotta ha affermato: “Se i parametri sono quelli irraggiungibili, allora è fuori dalla portata della concorrenza. Nel calcio odierno, giocatori affermati come Milinkovic sono ambiti dai club sauditi con offerte irrinunciabili e molto difficili da rifiutare per i giocatori stessi. Competere con queste realtà è quasi impossibile.”

Riguardo al possibile arrivo di Faraoni e al suo impatto sul giovane Zanoli, Trotta ha detto: “È una buona domanda… Non so quale sia l’idea attuale del Napoli su Zanoli. Se l’obiettivo è far crescere il ragazzo garantendogli continuità di prestazioni ed esperienza, allora l’arrivo di Faraoni sarebbe una scelta condivisibile. In caso contrario, Zanoli rischierebbe di trovarsi sempre dietro Di Lorenzo nella gerarchia.”