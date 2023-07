KISS KISS – Kilman forte per il post Kim: tre i nomi seguiti dal Napoli

Il Napoli sta pianificando le sue mosse sul mercato estivo. A svelarne i dettagli la redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI – Il Napoli si conferma molto attivo sul mercato allo scopo di individuare quei talenti che possano far salire qualitativamente la rosa. Sono diversi i nomi di potenziali rinforzi individuati dal club azzurri. Uno dei profili che attira maggiormente l’attenzione è quello di Max Kilman, che potrebbe essere il sostituto ideale del sudcoreano Kim, il quale sembra sul punto di lasciare Napoli e la Serie A per trasferirsi al Bayern Monaco. La dirigenza del Napoli sta seguendo da vicino Kilman, ritenendolo un potenziale candidato per rafforzare la difesa.

Nel centrocampo, invece, persiste l’incertezza sulla conferma di Piotr Zielinski. Secondo quanto riferito dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, se il Napoli dovesse cedere il polacco a un altro club, potrebbe orientarsi verso un altro giocatore per quel ruolo. Uno dei nomi che circolano è quello di Samardzic, attualmente sotto contratto con l’Udinese. La sua esperienza e le sue qualità potrebbero essere valutate positivamente dal Napoli.

Infine, c’è un terzo nome da segnalare in entrata: Karlsson. Si tratta di un giocatore che solitamente agisce sulle fasce, principalmente sulla sinistra, ma che potrebbe essere utilizzato anche sul lato opposto.

Resta da vedere quali saranno le decisioni definitive prese dalla società partenopea, ma intanto i nomi di Kilman, Samardzic e Karlsson sono da tenere in considerazione per il futuro del club.