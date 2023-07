Napoli, se parte Kim, De Laurentiis farebbe follie per un solo difensore

Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha individuato in Maximilian Kilman il difensore ideale per sostituire Kim.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è pronto a fare una mossa audace sul mercato. Con Kim che sembra destinato a unirsi al Bayern Monaco, il presidente Aurelio De Laurentiis ha individuato un potenziale sostituto: Maximilian Kilman.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis è disposto a fare “follie” per assicurarsi i servizi del difensore del Wolverhampton, Maximilian Kilman. Il presidente del Napoli sarebbe pronto a investire fino a 35 milioni di euro per il difensore, una cifra che riflette la stima che il club ha per le qualità atletiche e tecniche di Kilman.

Nonostante l’offerta generosa, l’affare non è ancora concluso. Il Wolverhampton deve ancora rispondere alla proposta del Napoli, che è stata descritta come “seria e concreta” dal Corriere dello Sport.

Kilman, 26 anni, è considerato l’erede ideale di Kim. Il difensore è ritenuto in possesso delle qualità necessarie per garantire che il Napoli non avverta disfunzioni nella sua linea difensiva dopo la partenza di Kim.

Il futuro di Kilman è ora nelle mani del Wolverhampton. Se il club inglese accetta l’offerta del Napoli, Kilman potrebbe presto indossare la maglia azzurra. Nel frattempo, i tifosi del Napoli attendono con ansia notizie sul risultato dell’operazione di mercato.

Rimani sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questa storia in evoluzione.