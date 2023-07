Faraoni-Napoli: Il Verona apre alla cessione. I dettagli della trattativa

Davide Faraoni al Napoli, come alternativa a Di Lorenzo. Il Verona ha dato il via libera per la cessione del giocatore.

Calciomercato Napoli. Davide Faraoni è sempre più vicino al trasferimento al Napoli, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’esterno di Verona potrebbe infatti diventare l’alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra del Napoli, con il Verona che ha dato il via libera per la cessione del giocatore.

Nonostante abbia superato i trent’anni, Faraoni ha mostrato negli anni una professionalità ineccepibile e una condizione fisica sempre ottimale. Questi fattori, uniti alla sua voglia di regalarsi una nuova sfida in questa fase matura della sua carriera, fanno di lui un obiettivo interessante per il Napoli.

Faraoni e Di Lorenzo condividono lo stesso agente, Mario Giuffredi, il che potrebbe facilitare le trattative tra i due club. Nonostante la trattativa non sia ancora stata impostata ufficialmente, le premesse sono certamente positive.

Secondo La Gazzetta dello Sport, “da Castel Volturno è stato registrato l’interesse e il Verona ha già dato al giocatore la disponibilità alla cessione, anche in segno di riconoscenza per la professionalità dimostrata negli anni“. Di conseguenza, con una cifra nell’ordine di pochi milioni di euro, il Napoli potrebbe assicurarsi una valida alternativa per la fascia destra.

L’arrivo di Faraoni a Napoli potrebbe rivelarsi una mossa strategica fondamentale per rafforzare la squadra azzurra in vista della prossima stagione. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sulla possibile cessione di Faraoni al Napoli e altre notizie dal mondo del calcio.