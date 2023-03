Tifosi Torino: “Cannavacciuolo pezzo di m****a” la reazione dello chef – VIDEO

Antonino Cannavacciuolo è stato offeso dai tifosi del Torino. Lo chef era presente allo stadio per Torino-Napoli.

Il famoso chef era presente allo stadio per guardare Torino-Napoli. Cannavacciuolo oltre ad essere un grande chef, è anche super tifoso del Napoli. Sicuramente si è potuto godere una grande partita della squadra azzurro che ha vinto 4-0 con il Torino sfoderando un’altra super prestazione, anche grazie alla doppietta di Victor Osimhen.

Tifosi Torino: offese a Cannavacciuolo

Durante il match alcuni tifosi del Torino hanno cominciato ad offendere Cannavacciuolo. Prima hanno cominciato con: “Ciccione” mentre lo chef era affacciato ad uno dei balconcini dello stadio. In un primo momento lo chef non ha reagito ma le offese sono aumentate, così Cannavacciuolo ha puntato un paio di persone tra il pubblico facendo i gesti per dire: vieni a dirmelo da vicino.

Ma le offese a Cannavacciuolo sono aumentate di intensità con i tifosi del Torino che hanno urlato: “Cannavacciuolo pezzo di m****a”.

Sicuramente un modo di fare veramente assurdo e senza alcun senso quello dei tifosi granata. Cannavacciuolo titolare di Villa Crespi in provincia di Novara, è stato preso di mira nonostante non abbia fatto nulla per istigare la reazione dei tifosi del Toro. Ci ha pensato poi il Napoli di Spalletti a mettere le cose in chiaro sul terreno di gioco annientando il Torino.