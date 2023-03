Ziliani estasiato dal Napoli: “Riuscite a capire cosa ci sta regalando?”

Il Napoli di Spalletti regala emozioni: il giornalista Paolo Ziliani non può credere ai suoi occhi!

Il Napoli conquista una vittoria straordinaria contro il Torino, nella 27esima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Paolo Ziliani, noto giornalista sportivo, è rimasto senza parole per la performance degli azzurri.

“Non so se riuscite a capire cosa ci sta regalando (parlo a chi ama il calcio) il Napoli quest’anno. Azioni da gol in cui il meglio spesso non è il gol ma il colpo di genio che l’ha propiziato“, ha scritto su Twitter.

In un successivo tweet, Ziliani ha lodato la creatività di Osimhen e Kvaratskhelia, autori di alcune giocate spettacolari nella partita. “È davvero bello il goal di Ndombele. Sì. Ma Osimhen che sul 3-0 e con 2 gol fatti sradica una, due, tre volte la palla dai piedi di Schuurs, che è un colosso, e poi manda Kvaratskhelia a fare quello che istinti comanda, cioè il bene della squadra (leggi assist)?”.

Ziliani ha evidenziato l’incredibile stagione del Napoli di Spalletti, che sta regalando grandi emozioni ai tifosi e agli appassionati di calcio. Il Napoli è in testa alla classifica e sta dimostrando di essere una squadra fortissima, capace di creare giocate spettacolari e di regalare grandi soddisfazioni ai suoi fan.