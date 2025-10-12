12 Ottobre 2025

Tifosi della Nazionale in rivolta: rabbia contro Gattuso | Tutti a Coverciano per protestare

Lorenzo Gulotta 12 Ottobre 2025
Il commissario tecnico della Nazionale Gattuso è stato preso di mira: una vera e propria rivolta è in atto a Coverciano.

Clima teso attorno alla Nazionale italiana, con i tifosi che hanno deciso di manifestare apertamente il proprio malcontento nei confronti del commissario tecnico Rino Gattuso. Centinaia di sostenitori azzurri si sono dati appuntamento davanti ai cancelli di Coverciano per far sentire la propria voce. L’atmosfera è di forte contestazione e frustrazione.

I motivi della protesta sono molteplici. Gli striscioni e i cori dei tifosi contro il commissario tecnico degli azzurri raccontano un malessere profondo, legato al timore che l’Italia non riesca a qualificarsi al prossimo grande appuntamento internazionale: il Mondiale del 2026. Ma questo non è l’unico problema.

Le tensioni restano alte e non mancano momenti di accesa discussione tra i manifestanti e gli addetti alla sicurezza. Il clima insomma è a dir poco rovente e, in vista degli impegni di ottobre e novembre della Nazionale, la squadra non sta vivendo in un contesto sereno, anzi. Questo potrebbe non aiutare.

Gattuso è apparso visibilmente provato dalla situazione. Con la sua Nazionale, da allenatore, ha disputato appena due partite ma è arrivato sulla panchina in un momento estremamente delicato e soprattutto contestato. L’Italia, oramai da diversi anni (Europei del 2021 esclusi), non gode di troppa stima in patria.

La protesta di Coverciano si inserisce in un contesto più ampio di sfiducia verso la gestione della Nazionale. Negli ultimi mesi, la squadra ha alternato buone prestazioni a cadute improvvise, lasciando la sensazione di un progetto tecnico ancora incompleto. Anche sui social c’è un segno di una frattura sempre più evidente tra tifoseria e panchina azzurra.

Ora la palla passa alla FIGC, chiamata a gestire una situazione delicata sia sul piano sportivo che mediatico. Nei prossimi giorni potrebbero esserci decisioni importanti sul futuro del commissario tecnico, mentre la squadra continua a prepararsi per le prossime sfide internazionali.

Nel corso della conferenza stampa in vista di Estonia-Italia, il ct della Nazionale Rino Gattuso ha affrontato diversi temi legati al calcio italiano, soffermandosi anche su Milan-Como, la sfida che si disputerà in Australia a febbraio 2026. L’ex centrocampista ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un segnale di apertura internazionale per la Serie A, capace di portare visibilità e nuove opportunità economiche.

A proposito della partita, Gattuso ha dichiarato in conferenza stampa: “Sono cifre importanti ed è giusto che le società le prendano in considerazione. Penso sia qualcosa di positivo per il nostro calcio. La vedo come una situazione positiva”. Insomma lo stesso ct degli azzurri, nonché ex bandiera del Milan, vede questa partita come un evento innovativo.

