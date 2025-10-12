Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay atteso al rilancio: Conte punta sul ritorno del suo uomo simbolo”

Secondo quanto scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Scott McTominay, uomo copertina del quarto scudetto e miglior giocatore del campionato 2024-2025, è pronto a tornare protagonista dopo la sosta. Il giornalista evidenzia come il centrocampista scozzese del Napoli continuerà ad avere tutti gli occhi puntati addosso, proprio come nelle prime settimane della stagione, se non di più.

Come ricorda il Corriere dello Sport, il rendimento di McTominay in questo avvio è stato inferiore agli standard che lo hanno consacrato nella passata stagione: otto presenze complessive — sei in campionato e due in Champions — e soltanto due prestazioni degne del vero “McT”, contro Sassuolo e Fiorentina. Al Mapei Stadium aveva persino aperto la nuova stagione con un gol spettacolare, facendo pensare a una continuità rispetto al rendimento di maggio. Poi, il calo: meno brillantezza, pause frequenti e una condizione non ancora ottimale.

Fabio Mandarini, nell’analisi pubblicata dal Corriere dello Sport, parla di un calo fisiologico, senza allarmi. Una flessione che potrebbe essere legata a un ritardo di preparazione, conseguenza del problema muscolare accusato da McTominay a Dimaro. Il centrocampista, rientrato pienamente solo durante il ritiro di Castel di Sangro, non è ancora al top della condizione, ma resta il giocatore con più minuti disputati in rosa: 681 in otto presenze, sette delle quali da titolare.

Il Corriere dello Sport sottolinea anche come Antonio Conte continui a credere fermamente nel suo ruolo centrale, costruendo intorno a lui la nuova mediana a quattro con Lobotka, De Bruyne e Anguissa nel 4-1-4-1 ribattezzato dei “Fab Four”. Una scelta maturata già in estate, con l’obiettivo di sfruttare al massimo le qualità fisiche e dinamiche dello scozzese.

Mandarini ricorda che anche nella sua prima stagione italiana McTominay aveva segnato un solo gol nelle prime sei partite, per poi esplodere. È dunque lecito aspettarsi un’imminente ripartenza: il doppio impegno Torino-PSV, tra sabato e martedì 21 ottobre, rappresenta un banco di prova ideale per ritrovare ritmo e incisività.

Nel frattempo, McTominay sarà impegnato oggi con la Scozia contro la Bielorussia, insieme a Gilmour. Poi il rientro immediato a Castel Volturno, dove lo attende Conte. Come conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha bisogno al più presto del suo McTominay migliore: quello che “correva per tre, giocava per due e riempiva di calcio e forza fisica entrambe le fasi”.