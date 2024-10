Tare rivela: ‘Stavo per portare Kvaratskhelia alla Lazio’

L’ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha svelato in un’intervista che Kvaratskhelia era stato vicino a vestire la maglia biancoceleste. Tra retroscena e rivelazioni, Tare ha raccontato anche del mancato arrivo di Cavani.

Igli Tare è un fiume in piena, e dopo un lungo periodo di silenzio, ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista per TvPlay, tra retroscena e rivelazioni sulla sua esperienza da direttore sportivo della Lazio, ruolo che ha ricoperto dal 2009 al 2023.

Da Cavani a Kvara: i colpi mancati

Tra le trattative che non sono andate in porto, Tare ha due rimpianti che ancora oggi lo perseguitano. Il primo riguarda Edinson Cavani: «Cavani rappresenta un rimpianto, perché avevo un accordo con gli agenti per portarlo a Roma, ma all’epoca i rapporti tra Lotito e il presidente del Palermo, Zamparini, non erano dei migliori e alla fine ne approfittò il Napoli».

Ma non è solo Cavani a rappresentare un rimpianto. In tempi più recenti, un altro grande colpo è sfuggito alla Lazio: Kvaratskhelia. «Kvaratskhelia era un’opzione per la Lazio, ma non posso dire perché non è arrivato. Peccato, perché l’opportunità era concreta», ha dichiarato Tare. Il georgiano, oggi stella del Napoli, avrebbe potuto indossare la maglia biancoceleste, ma il destino ha deciso diversamente.