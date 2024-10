Skriniar: ‘Il Napoli mi ha cercato. Ecco perchè sono rimasto al PSG”

Milan Skriniar ha parlato dell’interesse del Napoli durante l’ultima finestra di mercato.

Milan Skriniar ha parlato dell’interesse del Napoli durante l’ultima finestra di mercato. Nonostante abbia preferito restare al PSG, il difensore slovacco non chiude del tutto le porte a un futuro sotto il Vesuvio. Vediamo cosa ha dichiarato e quali potrebbero essere gli scenari.

Skriniar e il corteggiamento del Napoli: un’occasione mancata?

Milan Skriniar ha svelato alcuni retroscena sull’ultimo mercato e ha confermato che il Napoli lo ha cercato con insistenza. “L’Al-Nassr ma soprattutto il Napoli mi voleva davvero, c’era un interesse molto forte. C’erano molte opzioni perché mi è stato detto che non sarei stato impiegato come nei mesi precedenti. Ci sono state anche possibilità di prestito, quando si è chiusa la finestra di mercato, ma nessuna trattativa è stata portata a termine. “, ha raccontato Skriniar.

Per i tifosi del Napoli, il suo arrivo sarebbe stato un rinforzo di grande qualità per la difesa azzurra. Tuttavia, il difensore slovacco ha preferito restare a Parigi, nonostante le difficoltà, per cercare di dimostrare il suo valore sotto la guida di Luis Enrique. “Non è facile non giocare molto, ma sono qui per lavorare duro e dimostrare cosa posso fare per questa squadra. So che la situazione non è facile, ma sono uno che ama le sfide”, ha dichiarato Skriniar.

Un futuro ancora in azzurro?

Skriniar ha comunque lasciato aperta la porta a un possibile approdo in azzurro. “Il Napoli è un club ambizioso, e devo dire che l’interesse mi ha fatto piacere. Per ora resto concentrato sul presente, ma il futuro è sempre imprevedibile, non si sa mai cosa può succedere”, ha aggiunto, facendo sperare i tifosi partenopei.

Perché ha scelto di restare al PSG?

Nonostante le diverse opzioni, tra cui il Napoli e l’Al-Nassr, Skriniar ha deciso di restare al PSG: “Avevo diverse opportunità perché sapevo che il mio impiego sarebbe stato ridotto rispetto al passato. Però, dopo aver parlato con la società e l’allenatore, abbiamo deciso che la cosa migliore era rimanere e lottare per il mio posto. Voglio dimostrare che posso essere utile al PSG e non intendo mollare”.