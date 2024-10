Conte non si ferma: doppia seduta e test con la Juve Stabia

Antonio Conte sfrutta la sosta per mettere sotto pressione il Napoli con doppie sedute e un allenamento congiunto con la Juve Stabia.

La pausa del campionato è il momento perfetto per Antonio Conte per far lavorare duramente i suoi ragazzi. Mentre 12 giocatori del Napoli sono impegnati con le rispettive nazionali, chi è rimasto a Castel Volturno non si risparmia. Conte ha imposto doppie sedute e oggi ci sarà un test importante contro la Juve Stabia.

Il gruppo di giocatori a disposizione è comunque di livello, con nomi come Neres, Politano, e Lukaku. Presenti anche Folorunsho, Caprile, Spinazzola, Mazzocchi, e Simeone. Anche Juan Jesus è sul campo. Conte vuole mantenere tutti concentrati e al massimo della forma.

Test con la Juve Stabia

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha organizzato un allenamento congiunto con la Juve Stabia a Castel Volturno. Non si tratta solo di un allenamento, ma di un vero e proprio test per verificare il livello di intensità e preparazione del gruppo. La Juve Stabia, già affrontata in amichevole due anni fa, offrirà una buona opportunità per mantenere alta l’attenzione e provare nuove soluzioni tattiche.

L’allenamento si svolgerà a porte chiuse, lontano da occhi indiscreti. Conte non lascia nulla al caso e vuole che il gruppo rimanga focalizzato, approfittando della pausa per lavorare senza distrazioni. La Juve Stabia, protagonista in Serie B, rappresenta un test interessante, utile per tenere la squadra pronta in vista della ripresa del campionato.