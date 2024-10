Rinnovo Kvaratskhelia: summit decisivo dopo Milan-Napoli. La richiesta dell’agente

Il rinnovo di Kvaratskhelia è in bilico, ma un incontro tra Manna e l’agente dopo la sfida contro il Milan potrebbe sbloccare la trattativa.

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è diventato un vero e proprio intrigo in casa Napoli. Il talento georgiano, ormai idolo dei tifosi, non ha ancora trovato l’accordo per prolungare il suo contratto, ma l’appuntamento fissato dopo la partita contro il Milan potrebbe essere il momento giusto per risolvere la questione. La situazione è complessa, ma sia il club che l’entourage del giocatore vogliono trovare una soluzione che possa soddisfare tutti e garantire la permanenza del numero 77 all’ombra del Vesuvio.

Il legame di Kvaratskhelia con Napoli

Nonostante le incertezze sul rinnovo, Kvaratskhelia ha ribadito il suo forte legame con Napoli e i suoi tifosi in una intervista rilasciata a Fifa.com. “Napoli è la mia seconda casa”, ha dichiarato il numero 77, sottolineando quanto sia importante per lui crescere insieme a questa squadra e a questa città che lo ha accolto con tutto il suo calore. Le parole del georgiano non lasciano dubbi sul suo desiderio di restare, ma l’aspetto economico deve essere risolto per mettere tutti d’accordo.

Rinnovo Kvaratskhelia: summit dopo Milan-Napoli

Dopo la trasferta di San Siro, è previsto un incontro decisivo tra il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, e Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia. Al centro delle trattative c’è la differenza tra la proposta del club, che si aggira intorno ai 6 milioni di euro annui, e la richiesta del giocatore, che ne vuole 8. Tuttavia, ciò che emerge chiaramente è che non ci sono rotture, solo la volontà di trovare il giusto compromesso per far sì che Kvara possa continuare a regalare emozioni ai tifosi azzurri.

Il futuro di Kvara

Le trattative proseguono in un clima sereno e di rispetto reciproco. Se non si riuscisse a trovare un accordo nell’immediato, Kvaratskhelia resterebbe comunque legato al Napoli fino al 2027 con l’attuale contratto. Ma c’è una convinzione che serpeggia tra le mura di Castel Volturno: nessuno vuole lasciarsi sfuggire un talento così prezioso. Kvara è diventato il simbolo della squadra, un giocatore capace di accendere l’entusiasmo della piazza partenopea come pochi altri.

Il tifo partenopeo e la speranza di un lieto fine

I tifosi del Napoli, sempre appassionati e pronti a sostenere la squadra, aspettano con trepidazione gli sviluppi di questa trattativa. L’amore per Kvaratskhelia è evidente, e il suo futuro a Napoli è una delle priorità per il club e per tutti i sostenitori. Restate sintonizzati su napolipiu.com per tutte le notizie calcio Napoli e per scoprire se il numero 77 continuerà a incantare il Maradona con la sua classe.