Supercoppa Inter-Juve: niente rinvio, la decisione della Lega

La Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus non sarà rimandata e si giocherà regolarmente il 12 gennaio, decisione presa dal Consiglio di Lega. La partita era a rischio a causa del Covid, ma si svolgerà regolarmente come da calendario. Durante il consiglio di Lega si è deciso di non posticipare il match nonostante l’innalzamento dei casi Covid 19 in Italia. I 4 consiglieri, Tommaso Giulini (Cagliari), Luca Percassi (Atalanta), Paolo Scaroni (Milan) e Maurizio Setti (Verona), hanno preso la decisione all’unanimità. Erano presenti anche il presidente della Lega di A Paolo Dal Pino e – nel ruolo di uditori – i consiglieri federali Beppe Marotta (Inter) e Claudio Lotito (Lazio).

Inter-Juventus: quando si gioca

La sfida di Supercoppa Italiana Inter-Juventus si gioca il 12 gennaio alle ore 21. Il match sarà visibile su Canale 5 ed in diretta streaming su Sportmediaset.

La partita era già in programma, ma si pensava da un posticipo, i due club avrebbero voluto giocare il match in un’altra occasione ma dal Consiglio di Lega non è arrivato il via libera. Va ricordato che la Juventus ha già tre positivi in rosa: Chiellini, Arthur e Pinsoglio che sicuramente non prenderanno parte alla sfida col Napoli del 6 gennaio. Ma tra i bianconeri preoccupa soprattutto la questione legata all’Under 23 della Juve dove ci sono ben 12 casi di calciatori positivi al coronavirus.

Intanto per la Supercoppa tra Inter-Juve sono ancora sospese viste le nuove disposizioni di governo sul Covid che riducono la capienza degli stadi al 50 per cento.