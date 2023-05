Statua Maradona Shock, Domenico Sepe ha distrutto il suo Capolavoro

La Statua di Maradona non c’è più: l’artista Domenico Sepe ha distrutto il suo Capolavoro in preda alla delusione

“Il tramonto di D10S. Collezione privata Sepe. Solo l’artista decide il destino delle sue opere“. Così lo scultore napoletano Domenico Sepe ha annunciato la distruzione della sulla sua opera in bronzo dedicata a Diego Armando Maradona. Inizialmente sarebbe dovuta essere collocata all’esterno dello stadio a Fuorigrotta ma poi il Comune di Napoli ha rifiutato la donazione tra l’incredulità generale.

Dolorosa scelta dell’artista Domenico Sepe che ha distrutto la Statua di Maradona

Dopo la delusione e le polemiche, l’artista ha scelto di smantellare l’opera, che potrebbe avere a questo punto una diversa destinazione d’uso. “Preferisco non parlare più dell’opera“. Con la morte nel cuore la scelta di Sepe che ha distrutto la Statua proprio nei giorni dello Scudetto.

Sulla dolorosa scelta si è soffermato il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia che avrebbe voluto acquistare la Statua: “Con dispiacere ho appreso dai social la decisione del maestro Domenico Sepe di distruggere la statua di Maradona. Proprio in questa giornata di incontenibile gioia per tutta la città. La sua decisione arriva nonostante la congrua offerta del Comune di Casalnuovo, da subito pronto ad ospitare l’iconica statua. Ma anche quando dispiacciono, le decisioni degli artisti vanno sempre difese, ed è per questo che siamo e resteremo sempre al fianco di questo artista“.