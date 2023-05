Maglia “Face Game” del Napoli: design unico che fa impazzire i tifosi, ma vietata in campionato! Il motivo

La nuova maglia del Napoli creata in collaborazione con EA7 non potrà essere utilizzata nelle partite di campionato.

Maglia Napoli – Una giornata, o meglio un periodo, che il Napoli di Luciano Spalletti sicuramente non dimenticherà. Gli azzurri hanno conquistato il terzo Scudetto della storia, arrivato matematicamente sul campo dell’Udinese alla Dacia Arena e ‘festeggiato’ ieri allo stadio Diego Armando Maradona in occasione della sfida con la Fiorentina, vinta ‘di misura’ dai partenopei grazie al solito Victor Osimhen. Per l’occasione poi il Napoli ha anche presentato ufficialmente la sua nuova maglia da gioco.

“FACE GAME”, LA NUOVA MAGLIA DEL NAPOLI VIETATA IN CAMPIONATO: IL MOTIVO

Il Napoli ha recentemente presentato ufficialmente la sua nuova maglia da gioco, che i calciatori hanno già indossato durante la festa di celebrazione per la vittoria dello Scudetto nel nome di Diego Armando Maradona.

Durante la festa allo stadio Diego Armando Maradona in onore del Napoli Campione d’Italia, è stata svelata la nuova maglia creata per la squadra partenopea in collaborazione con EA7, chiamata “Face Game”. Questa divisa è particolare perché è personalizzata per ciascun giocatore. La squadra guidata da Spalletti l’ha indossata durante le celebrazioni per il tricolore che si sono svolte a Fuorigrotta, ma è venuta fuori una novità che non farà tanto piacere al pubblico: la nuova maglia non potrà essere utilizzata nelle partite ufficiali di campionato.

Qual è il motivo? La Lega ha bloccato l’idea del Napoli di far giocare la squadra con questa maglia nel campionato. Secondo il regolamento della Lega, una squadra deve indossare la stessa maglia per tutti i suoi giocatori. L’idea che ogni giocatore possa indossare una maglia diversa con alcuni dettagli specifici è stata considerata inappropriata.

Nonostante ciò questa maglia sarà comunque disponibile per l’acquisto in tutti i negozi autorizzati del SSC Napoli e verrà indossata durante le fasi di riscaldamento prima delle partite.