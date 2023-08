Stadio Collana, l’idea di De Laurentiis: “le Giovanili del Napoli al Vomero”

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, vuole trasferire alcune squadre giovanili al rinnovato stadio Collana al Vomero. Scopri il nuovo progetto con dieci palestre, campo di basket, pista di pattinaggio e altro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il rinnovato stadio Collana al Vomero sta diventando il centro di un audace piano del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Una recente telefonata notturna al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha svelato il desiderio di De Laurentiis di portare le giovanili del Napoli, conosciute come Scugnizzeria, al Vomero.

Le giovanili del Napoli al Collana: Un’idea Accarezzata da Tempo

“Una scugnizzeria al Collana è una idea che De Laurentiis accarezza da tempo“, ha dichiarato una fonte vicina al progetto. Il legame tra De Laurentiis e De Luca è noto per essere forte, e questa mossa sembra essere un ulteriore passo verso la collaborazione.

Dettagli del Nuovo Progetto

Il progetto, secondo quanto riferito da Il Mattino, prevede la creazione di dieci nuove palestre, un campo di basket e una pista di pattinaggio, oltre alla piscina coperta già in fase di adeguamento. La copertura totale delle tribune dello stadio garantirà parcheggi interrati per 222 posti auto, risolvendo un problema di lunga data nella V municipalità.

Innovazione e Attrattiva

L’innovazione non si ferma qui, poiché il campo e la pista di atletica leggera riceveranno una nuova illuminazione a LED. Questa aggiunta aumenterà l’attrattiva della struttura, migliorando il comfort visivo e il benessere degli atleti con una luce uniforme e senza abbagliamenti.

Tempistiche dei Lavori

Per il restyling del Collana, sono previsti tre mesi per i bandi di gara e un anno per i lavori. Questa trasformazione potrebbe essere una svolta significativa per lo sport locale e un segno positivo per la collaborazione tra club e autorità locali.

L’idea di De Laurentiis: “le Giovanili del Napoli al Collana”

L’ambizione di De Laurentiis di portare le giovanili del Napoli al Vomero segna un’entusiasmante sviluppo nello sport campano. Con un nuovo focus su strutture moderne e attrattive, il restyling dello Stadio Collana potrebbe essere una mossa vincente non solo per il Napoli ma per tutta la comunità locale.

Questa è una storia che dimostra quanto sport e sviluppo locale possano lavorare insieme per creare opportunità ed eccellenza. Il futuro dello stadio Collana sembra luminoso, e i tifosi del Napoli possono aspettarsi di vedere i loro giovani talenti crescere in una struttura di livello mondiale