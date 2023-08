Napoli compie 97 anni, la festa degli ultras con fiaccolata e striscione sul lungomare

Per il 97esimo compleanno del Napoli, gli ultras azzurri hanno organizzato una fiaccolata sul lungomare con lo striscione “Napule è… la maglia azzurra”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha compiuto 97 anni e i tifosi partenopei hanno deciso di festeggiare con una suggestiva fiaccolata notturna sul lungomare della città. Nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto, gli ultras del gruppo Ultras 1972 Napoli hanno sfilato con fumogeni e torce per celebrare il compleanno della loro amata squadra.

In bella mostra anche uno striscione con su scritto “Napule è… la maglia azzurra“, a testimoniare l’indissolubile legame tra Napoli e i colori sociali azzurri. Dal 1926, anno della fondazione, la società ha vinto 2 scudetti, 6 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, oltre ad affermarsi come una delle realtà più importanti del panorama calcistico italiano.

I tifosi sperano che per il 97esimo compleanno possa arrivare come regalo il rinnovo di Victor Osimhen, trascinatore della squadra di Spalletti nell’ultimo campionato. La suggestiva fiaccolata sul lungomare è da sempre il modo con cui la tifoseria napoletana celebra la storia e la passione per la maglia azzurra.