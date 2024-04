Sfacelo Napoli, Varriale: “Quanti acquisti chiederà il nuovo allenatore ad ADL?”

Enrico Varriale durissimo sul Napoli dopo il disastroso primo tempo di Empoli. Il giornalista punta il dito contro la rosa e si interroga sulle richieste del prossimo tecnico.

Un’analisi al vetriolo quella di Varriale, che non risparmia alcun componente dell’attuale spogliatoio del Napoli dopo il deludente primo tempo contro l’Empoli.

Dichiarazioni decisamente dure quelle del giornalista che certificano la necessità, a suo avviso, di una profonda ristrutturazione della rosa nella prossima finestra di calciomercato.

“Deprimente, vergognoso, indecente,gli aggettivi per definire il 1° tempo del Napoli contro l’Empoli. Vediamo la ripresa ma la domanda è : di fronte a questo sfacelo Conte, Pioli, Italiano o qualsiasi altro allenatore, quanti nuovi giocatori dovrebbe chiedere a De Laurentiis?

L’unico modo per evitare di ripetere pagine così negative come quelle viste al Castellani e provare a essere competitivi per le prossime stagioni.

Un j’accuse senza sconti che alimenta l’ipotesi di un autentico restyling dell’organico azzurro per il nuovo corso tecnico che si prospetta a breve.