Empoli-Napoli, i tifosi azzurri: “I co****ni ve li diamo noi””

I tifosi del Napoli hanno fatto un’entrata ritardata e provocatoria al Castellani, intonando un coro decisamente sopra le righe. Le parole che hanno scosso le tribune.

La tifoseria organizzata del Napoli ha scelto un’entrata allo stadio Castellani di Empoli decisamente provocatoria e sopra le righe per manifestare il proprio malcontento per l’andamento stagionale della squadra.

Come da “minacce” della vigilia, i supporters azzurri hanno ritardato l’ingresso in curva ospiti di circa 15 minuti rispetto al fischio d’inizio. Un’entrata volutamente ritardata per caricare di ulteriore tensione il clima.

Ma non è finita qui. Al loro arrivo negli spalti, gli ultras partenopei hanno intonato un coro dai toni particolarmente accesi e polemici: “Siamo noi i veri uomini, i co****ni ve li diamo noi”.