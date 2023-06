Sparnelli: Ho una notizia bomba sul Napoli! mi arriva direttamente dal Qatar

Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del Napoli, rivela un possibile arrivo di Lionel Messi e di soci internazionali che affiancheranno De Laurentiis.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del Napoli e amico di Aurelio De Laurentiis, ha rivelato attraverso i propri canali social una notizia che potrebbe rivoluzionare il Napoli. Secondo le sue parole, De Laurentiis non starebbe pensando solo a un nuovo allenatore, ma avrebbe in vista un obiettivo ben più ambizioso: Lionel Messi.

Sparnelli: Messi a Napoli

“Altro che allenatore, si pensa di portare Messi al Napoli“, ha dichiarato Sparnelli. Una notizia che, se confermata, farebbe tremare il mondo del calcio. De Laurentiis, infatti, sembrerebbe intenzionato a lanciare il Napoli in una dimensione internazionale ancora più rilevante, grazie all’aiuto di soci esteri.

Secondo Sparnelli, Napoli, da sempre riconosciuta come città internazionale e punto di riferimento nel mondo del calcio, potrebbe diventare il palcoscenico per l’acquisto della pulce. L’arrivo di Messi non sarebbe solo una grande vittoria per il club, ma rappresenterebbe anche un’opportunità di crescita per l’intera città.

Un Supporto Internazionale per un Obiettivo Ambizioso

“La pazza idea… Napoli è conosciuta in tutto il mondo. De Laurentiis, dopo la vittoria dello scudetto, lancia un proclama: porteremo la Champions League. Il Principe Al Thani ama Napoli. Ci sono sempre più sponsor internazionali interessati al marchio Napoli. Tutto spinge per l’acquisto del secolo: Messi al Napoli”, ha dichiarato Sparnelli.

Inoltre, secondo fonti vicine al Principe Al Thani, il fondo governativo del Qatar sarebbe interessato all’acquisto del Napoli, naturalmente sotto la guida di Aurelio De Laurentiis. “Sarà vero? Riporto notizia dal Qatar”, conclude Sparnelli, alimentando ulteriori speculazioni su un possibile ingresso di nuovi soci internazionali nel club azzurro.

La notizia lanciata da Sparnelli, sta già creando un grande dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori.