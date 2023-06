Napoli, Simeone: “Qui ho realizzato tutti i miei sogni. Mio padre aveva previsto tutto. Spalletti e Kvara…”

L’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, parla della sua esperienza in azzurro con Spalletti, Osimhen, e Kvarastskhelia, nonché dei suoi sogni realizzati.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Ha portato i suoi sogni in azzurro, e li ha realizzati uno ad uno. Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha aperto il suo cuore in un’intervista con AS, la nota testata giornalistica spagnola, parlando di tutto, da Spalletti a Osimhen, passando per Kvarastskhelia.

Simeone, che ha segnato un gol fondamentale nella vittoria dello scudetto del Napoli, ha espresso la sua gratitudine per l’accoglienza che ha ricevuto da Napoli. “Mi hanno cercato diverse squadre importanti, ma appena è uscito il Napoli non ho pensato ad altro. Mi spiegarono che era un’operazione difficile, ma non mi importava.

Ho notato subito la differenza delle persone rispetto al nord. Qui ti accolgono con amore fin da subito e questo mi ha aiutato molto, siamo molto simili.”

L’argentino ha parlato anche di Osimhen, definendo il suo stile di gioco come “spontaneo”. “Sembra che non sia sempre presente, ma ogni volta che gli arriva la palla si inventa qualcosa. È spontaneo, non prepara i movimenti, vengono fuori dal nulla e questo rende la vita molto difficile ai difensori,” ha detto.

Su Kvarastskhelia, ha detto: “Quello che colpisce è il suo modo di voler affrontare sempre il difensore. Non ha nient’altro per la testa, anche se qualcosa va storto, torna indietro e lo fa di nuovo. Sapevo che aveva qualcosa, ma quando l’ho visto allo scoperto, ho capito che era una bestia. Come Victor.”

L’attaccante ha anche condiviso il suo amore per la Champions League. “È magico, non ha niente a che fare con i campionati, è una competizione unica. Tutto è più bello: i giocatori, i campi, l’atmosfera… Mi diverto, mi riesce tutto meglio perché ogni minuto è un privilegio,” ha detto.

Simeone ha parlato dello scudetto: “Ogni giorno realizzo qualcosa di nuovo che mi insegna quanto è stato bello tutto. L’altro giorno, per esempio, sono stato a Sorrento e c’era una strada con decine di striscioni che mostravano i risultati di tutte le nostre partite”.

Il Cholito rivela che che papà Diego aveva previsto tutto: “Abbiamo capito che saremmo diventati campioni dopo la vittoria contro la Roma a gennaio, quando ho segnato il gol. Mio padre me l’ha anche detto, mi ha mandato un messaggio di notte: “Questo successo odora di campione”. Mi sono commosso, perché ha fatto lo stesso con l’Argentina quando hanno vinto gli ottavi di finale in Qatar”.

L’intervista si è conclusa con Simeone che ha condiviso il suo rispetto per l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. “L’allenatore è un maestro di calcio e di vita. Ha parole che ti raggiungono, ti fanno venire voglia di continuare ad ascoltarlo. Ogni giorno abbiamo sessioni video di circa 40 minuti, mi piace ascoltarlo e imparare.

Mi piacerebbe fare l’allenatore e mi piacerebbe essere come lui, avere la sua stessa passione. Condivido il suo modo di vedere il calcio ed è per questo che abbiamo fatto quello che abbia-mo fatto, abbiamo seguito la sua linea. Ha detto che vuole riposare, stare con la famiglia e la sua decisione va rispettata. Lo amiamo, è stato meraviglioso lavorare con lui e gli auguriamo il meglio. Si merita tutto quello che gli sta accadendo”

Inoltre, ha espresso la sua gioia per essere diventato campione dello scudetto con il Napoli, e ha promesso di continuare a lavorare duro per il club. “Mi sto rendendo conto che vedere ogni immagine, murale o foto con i nostri volti in tutte le strade. Diego, il figlio di Maradona, mi ha scritto il giorno dopo il gol alla Roma. Disse: “Il mio vecchio ti ha mandato qui“. Lì ho capito perché desideravo così tanto questa maglia.