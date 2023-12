Spalletti rivela: “Ho un solo rimpianto dopo la conquista dello scudetto con il Napoli”

Luciano Spalletti, ex tecnico del Napoli con il quale ha conquistato lo Scudetto, ha condiviso un solo rimpianto alla guida del club azzurro.

Luciano Spalletti, al termine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria, ha dedicato emozionanti parole di ringraziamento a Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

Nel filmato regalato ai giocatori durante la sua ultima partita in panchina, Spalletti ha immortalato momenti indimenticabili della conquista dello scudetto, sottolineando il trionfo con gol, volti e esultanze. De Laurentiis, raggiungendo il tecnico, ha elogiato la sua abilità comunicativa, definendolo “diverso da tutti gli altri” e sottolineando l’importanza del suo legame con Napoli. Il presidente ha anche chiesto la sua consulenza in futuro e ha affermato che, se richiesto, Spalletti non potrà tradire la città. Il tecnico, in risposta, ha sottolineato il carattere cinematografico di De Laurentiis, paragonandolo a un film horror con scene sempre più sorprendenti.

Il momento più toccante è avvenuto quando Spalletti, guardando De Laurentiis, ha dichiarato: “Grazie presidente, mi hai fatto crescere”. Successivamente, mentre scendeva le scale del Castello, ha condiviso un pensiero malinconico: “Mi è mancato il giro sul pullman in città. Ho provato ad immaginarmelo, ma non sarebbe stata la stessa cosa”. Questo si rivela essere l’unico rimpianto di Spalletti dopo la celebrazione dello scudetto con il Napoli.