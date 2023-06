Spalletti incontra gli Ultras: L’Insolito Regalo e la Panda Rubata -VIDEO

Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli, riceve un regalo surreale dagli ultras del Napoli: il volante della Fiat Panda rubata nel 2021. Un siparietto che ha scaldato l’atmosfera a Castel Volturno.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha ricevuto un insolito regalo dagli ultras del club: il volante della Fiat Panda rubata nel 2021. L’episodio si è svolto durante una conferenza stampa in cui Spalletti ha aperto un misterioso pacchetto che conteneva il volante e alcuni CD musicali​ di Pino Daniele.

l regalo fa riferimento a un episodio del 16 ottobre 2021, quando la Fiat Panda di Spalletti fu rubata fuori dall’albergo dove stava alloggiando. In seguito a questo incidente, era apparso uno striscione con la scritta “16-10-21… mariuoli liberi“​.

Gli ultras hanno poi letto una lettera in dialetto napoletano, evidenziando il loro amore per la città e per il club. Il messaggio era carico di emozioni e di rispetto per la città di Napoli, con un richiamo particolare alla canzone ‘Terra mia’ del cantautore Pino Daniele, uno dei CD nel pacchetto.

“16 ottobre 2021. Questo è quel che rimane della Panda squagliata. Tutto fa brodo. La tua Panda ci siamo presi, con mille euro l’amma squagliata… Ti dicemmo pure vattenn’, simm nuje di quello striscione. Mo’ stamme ccà, per ringraziare. Forse hai capito che questa città non è come ll’ata, sincerità. Coi CD pezzotti di questa città, pure Pino Daniele riesci a capì. ‘Terra mia’, la macchina tua. Mischiamo tutto e parlammo d’ammore: pe’ ‘stu popolo, pe’ ‘sti culure. Stai dint’o’ core nuosto. Lucià: Napoli campione, i mariuoli”, hanno letto gli ultras, tra abbracci e risate con Spalletti.

L’episodio ha dimostrato il legame forte e particolare tra Spalletti, gli ultras e la città di Napoli. Nonostante l’insolito contesto, l’incidente ha evidenziato lo spirito comunitario e l’amore per il calcio che pervade la città partenopea.