Spalletti: “Grande reazione del Bologna. Record di punti? Mi basta il record di aver vinto un campionato con cinque giornate d’anticipo”

Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa al termine di Bologna-Napoli, gara valida per la 37esima giornata di Serie A.

Il Napoli ospite del Bologna, gara valida per la 37esima giornata di Serie A, spreca l’occasione di portare a casa tre punti importanti per stabilire a fine stagione un nuovo record e superare i ‘fatidici’ 91 punti di Sarri. Finisce 2-2 al Dall’Ara con gli azzurri che si fanno rimontare in un tempo dagli uomini di Thiago Motta a segno con Ferguson e De Silvestri. A commentare la prestazione dei suoi è stato il tecnico partenopeo, Luciano Spalletti, in conferenza stampa.

“Osimhen diventerà ancora più forte. Ha tantissime qualità, alcune ancora non perfezionate, ma il tempo lo farà diventare uno dei più forti al mondo. Raspadori come mai non è partito dall’inizio e ho preferito Zerbin? Già gli crea difficoltà farlo giocar a sinistra, poi Zerbin è ugualmente un giocatore forte. Ho pensato così, ho capito che ho sbagliato, chiedo scusa”.

Anguissa imprescindibile? Se levi Anguissa poi bisogna andare a riprendere le superiorità da un’altra parte. Il calciatore che ha fisicità, tecnica, corsa, ci mette qualità e riempie bene questo recipiente della partita. E’ uno che ha un po’ tutto, domenica ha fatto una grandissima partita. Ora momento in cui diventa difficile avere la testa dentro, anche perchè bisogna festeggiare. Lui garantisce sempre il suo repertorio, è forte”.

“Dispiaciuto di non battere il record dei 92? Gioco per fare calcio e alleno per dare soddisfazione ai nostri tifosi e sviluppare ben quello che è il mio ruolo dentro questo gioco. Il mio record l’ho già battuto: vincere un campionato con cinque turni d’anticipo. Futuro Kim? Spero che Kim rimanga nel Napoli perchè è un calciatore di una forza immensa. A lui gli arriva l’alert sul telefonino che c’è la palla nei suoi pareggi e va addosso a tutti. La partita doveva andare così lo stesso”.

“La soddisfazione di mettere in campo giocatori che hanno giocato poco è stata più forte dell’idea di conquistare il record dei punti? Cambi obbligati da circostanze. Di Lorenzo aveva un affaticamento e non poteva giocare, Lozano e Politano infortunati, Elmas squalificato”.