Spalletti esalta Simeone: “Ha fatto di tutto per essere del Napoli”

Luciano Spalletti in conferenza stampa parla anche di Giovanni Simeone: “Voleva il Napoli ad ogni costo“. L’allenatore prima di Napoli-Monza ha parlato ai giornalisti ed ha detto chiaramente che il gruppo che si è creato ha “meno esperienza” e che la società ha “guardato al bilancio” andando a strutturare la nuova rosa. Uno Spalletti che non è sembrato particolarmente entusiasmato dai nuovi acquisti, che ha detto: “Perché vi stupite? Dovevamo riempire delle caselle rimaste vuote” ed ha fatto anche in riferimento a Koulibaly.

Poi Spalletti ha anche elogiato Simeone dicendo: “Simeone è uno dei quei giocatori che per arrivare ad essere un calciatore del Napoli ha fatto una strada tutta da solo. Da quando l’ho visto mi ha fatto un’ottima impressione e si è messo subito a disposizione. Quando ha deciso di venire qui ha fatto di tutto per venire e sapeva perfettamente che c’era Osimhen, ma non ha voluto sentir parlare di altro. È un grande lavoratore“. Simeone che sui profili social ha già messo la foto dello stadio Diego Armando Maradona, durante la trattativa con il Napoli ha rifiutato avance dal Borussia Dortmund e dalla Juve, ma anche da alcuni club francesi e di Premier League. Insomma voleva Napoli a tutti i costi.