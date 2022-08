Napoli, Di Lorenzo per la prima da capitano lancia un messaggio ai tifosi

Giovanni di Lorenzo per la prima con la fascia da capitano al Maradona, lancia un messaggio ai tifosi partenopei.

Il Napoli dopo la manita al Verona a è chiamato al debutto nello stadio di casa. Gli azzurri affronteranno la matricola Monza. La sfida con la squadra dell’ex Petagna sarà la gara dei debutti: La prima in casa della squadra di Luciano Spalletti. Quello assoluto dei brianzoli in trasferta in Serie A, e la prima volta, di Giovanni Di Lorenzo con la fascia da capitano al Maradona.

Facile immaginare che alla naturale emozione per la prima volta con il simbolo del leader del gruppo attorno al braccio per il campione di Euro 2020 con l’Italia si aggiungerà quella di rivestire questo ruolo davanti al pubblico amico e in uno stadio intitolato al capitano per eccellenza nella storia del Napoli.

Di Lorenzo è comunque pronto per l’evento e a due giorni dalla partita ha caricato compagni e tifosi attraverso un post sul proprio profilo Instagram: “Pronti per la prima partita al Maradona, ci vediamo domenica” ha scritto Di Lorenzo accanto a una foto di sé in allenamento, facendo comprensibilmente il pieno di complimenti, ringraziamenti e in bocca al lupo da parte del popolo azzurro, che ha accolto con entusiasmo la scelta di Spalletti e della squadra di affidare a Di Lorenzo l’eredità di Lorenzo Insigne.

SPALLETTI ELOGIA IL CAPITANO DI LORENZO

“Di Lorenzo è il capitano ideale, la sua leadership è riconosciuta dai compagni, sa parlare al momento giusto e farsi rispettare con educazione” aveva dichiarato Spalletti durante il ritiro, subito dopo l’ufficializzazione della scelta del giocatore al quale affidare la fascia dopo la partenza dell’attaccante direzione Toronto e anche quella di Kalidou Koulibaly, che sarebbe stato il suo erede naturale.

NDOMBELE E SIMEONE CONTRO IL MONZA?

Napoli-Monza sarà la gara dei debutti. il Maradona dovrebbe presentare un bel colpo d’occhio, complice l’entusiasmo creatosi nella piazza seguito all’ottimo debutto a Verona e agli ultimi acquisti che hanno completato l’organico di Spalletti e rilanciato le ambizioni della squadra: tanto Giovanni Simeone quanto Tanguy Ndombele sono pronti per il debutto assoluto con la maglia azzurra.