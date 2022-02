Spalletti: “Napoli, così non va. Osimhen non doveva giocare”

Luciano Spalletti parla dopo Cagliari-Napoli, sfida pareggiata dagli azzurri che hanno sofferto tantissimo la squadra di Mazzarri. Il tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn, ammette le colpe della squadra: “Il Cagliari meritava qualcosa in più, noi forse qualcosa in meno. Non abbiamo mai preso la partita in mano e non abbiamo fatto la partita che volevamo. Ci siamo fatti pressare e gli abbiamo fatto fare la partita che volevano. Il risultato è positivo, dopo le gare europee succedono sempre queste cose, ma abbiamo fatto davvero poco“.

Al Napoli mancavano tanti infortunati: Insigne, Lobotka, Anguissa, Lozano e Politano, ma anche Fabian Ruiz e Osimhen hanno cominciato dalla panchina perché non erano al meglio. “Quando pensiamo e dicono che siamo al completo, poi si fa sempre male qualcuno. Osimhen va ringraziato, si è messo a disposizione, ma non doveva nemmeno giocare con il Cagliari. Stessa cosa di Fabian Ruiz. Sono ragazzi eccezionali e questo va detto, ma noi dobbiamo fare la nostra partita, usare la nostra qualità, altrimenti accettiamo di fare gare che non rientrano nelle nostre caratteristiche“.

Napoli e la corsa scudetto

In caso di vittoria il Napoli avrebbe preso il Milan al primo posto in classifica. “Ovviamente è scontato dire che sarebbe stato importantissimo vincere, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Sono cose che possono accadere. Ma tutti hanno dato grande disponibilità“. Sul duro confronto con Elmas ha detto: “Passava di lì e quindi è normale che abbia parlato con lui. Abbiamo sbagliato troppo in fase di costruzione e siamo stati troppo incerti nel prendere iniziativa. Dobbiamo capire che il nostro gioco è quello della qualità, altrimenti diventa davvero complicato. Le prossime partite? Sicuramente saranno emozionanti, speriamo di poter avere calciatori nelle condizioni di poter giocare“.