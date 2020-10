Spadafora su Cristiano Ronaldo: “Violato protocollo anti-Covid”

“Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo anti-Covid” lo dice il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ai microfoni di Radio Uno.

Il rientro di Cristiano Ronaldo dal Portogallo potrebbe essere una violazione anti-Covid, lo mette in evidenza il ministro Vincenzo Spadafora. Il portoghese nonostante fosse positivo al coronavirus ha deciso di rientrare a Torino, per fare la quarantena in Italia. Solo qualche giorno prima lo stesso calciatore era finito sotto la lente di ingrandimento di Asl e Procura, per aver violato la bolla del J-Hotel per rispondere alla chiamata della sua Nazionale. Insomma in qualche modo pare che Ronaldo faccia un po’ quello che gli pare e piace.

A Radio Uno il ministro Vincenzo Spadafora ha commentato la vicenda Cristiano Ronaldo: “Se non ci sono state specifiche autorizzazioni dalle Autorità, tornando dal Portogallo, ha violato il protocollo anti-Covid“. La speranza è che qualcuno effettivamente verifiche se queste autorizzazioni c’erano veramente. Intanto Spadafora ha confermato anche che per ora gli “stadi resteranno vuoti. Le Regione avevano chiesto di aprirli al 25% rispetto alla capienza, ma per il momento non possiamo autorizzarlo. Questo – ha concluso il ministro Spadafora – almeno fino al prossimo mese, perché dobbiamo capire come andrà la curva dei contagi fino a novembre“.