Moggi: “Napoli e Atalanta da primi posti. Ricorso? Ho una sensazione”

Luciano Moggi ex dirigente della Juventus è intervenuto in diretta su 7 Gold per parlare di Napoli-Atalanta e del ricorso degli azzurri.

Da una parte il calcio giocato, dall’altro quello dei tribunali. Luciano Moggi da ex dirigente sportivo interviene su entrami i temi, mettendo al centro del dibattito la sfida del Napoli con l’Atalanta e il ricorso che gli azzurri presenteranno dopo la decisione del giudice sportivo su Juve-Napoli.

Sabato alle 15 si gioca Napoli-Atalanta, una gara che vista la penalizzazione, è ancora più importante per gli uomini di Gattuso. Moggi non ha dubbi sulle potenzialità di Napoli e Atalanta e dice: “Sono convinto che entrambe siano da primissimi posti. Negli undici sono squadre che possono fare bene dovunque”. In vista del match Gennaro Gattuso sta provando l’undici da mandare in campo, un posto, magari a gara già cominciata, potrebbe averlo anche Bakayoko, nuovo centrocampista del Napoli.

Ma oltre al campo la società deve tenere conto anche delle vicende giudiziarie. Il giudice sportivo ha inflitto la sconfitta a tavolino alla SSCN per non essersi presentata allo Stadium. Ora Aurelio De Luarentiis è pronto a fare ricorso in appello. Secondo Luciano Moggi il Napoli “vincerà il ricorso, perché ha ampi margini di manovra. Sono convinto che la partita si rigiocherà e questo sarà solo un bene per il calcio“.