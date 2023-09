Tifoserie Napoli-Salernitana, Sousa: “Giusta la rivalità in campo, ma non deve esserci odio”

L’allenatore Paulo Sousa auspica una sana rivalità tra Napoli e Salernitana, senza che questa sfoci in odio tra le tifoserie.

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, è tornato a soffermarsi sulla rivalità tra i tifosi granata e quelli del Napoli. Intervenuto a un evento culturale in provincia di Salerno nelle scorse ore, il tecnico portoghese si è pronunciato così sulla rivalità tra Napoli e Salernitana: “Possiamo avere una rivalità con certe squadre, ma si tratta solo di cose di campo, non può trasformarsi in qualcosa di brutto come l’odio. Non è questione di razza, di club e di maglie: tutto deve essere superato con l’amore e la fratellanza anche tra Napoli e Salerno”.

I rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Danilo Iervolino, presidenti rispettivamente di Napoli e Salernitana, sono complessivamente molto buoni. I due massimi dirigenti si stimano e hanno sempre auspicato di poter anche collaborare al fine di rilanciare in modo importante il calcio in Campania e, in generale, nel Sud Italia. Tra le due tifoserie, tuttavia, c’è una certa rivalità almeno tra le frange più estremiste.

Sousa auspica quindi una sana competizione in campo tra le due squadre campane, senza che questo sfoci in manifestazioni d’odio tra le opposte tifoserie, che invece dovrebbero ispirarsi ad amore e fratellanza. Il tecnico lusitano spera che il prossimo derby campano possa essere vissuto solo come una rivalità calcistica, senza tensioni extra-sportive.