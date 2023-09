Braga avversario del Napoli in Champions: il precedente che fa sorridere Rudi Garcia

Braga nel girone del Napoli in Champions League, Rudi Garcia lo affrontò nel 2018 e arrivò in finale di Europa League.

Ieri, nel suggestivo Palazzo Grimaldi di Montecarlo, sono andati in scena i sorteggi per la fase a gironi della prossima Champions League 2023/24: quello che ne è risultato è stato un girone tutto sommato ‘abbordabile’ per il Napoli di Rudi Garcia inserito nel gruppo C con l’insidia Real Madrid, ma anche con avversarie del calibro di Sporting Braga e Union Berlino che non possono spaventare l’armata azzurra.

Proprio contro i portoghesi del Braga, l’allenatore azzurro Rudi Garcia può sorridere per via del precedente alquanto positivo risalente al 2018, quando allenava l’Olympique Marsiglia.

In quella stagione, ci informa l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’OM di Garcia affrontò il Braga nei sedicesimi di Europa League, riuscendo a passare il turno e arrivando poi a giocarsi la finale della competizione contro l’Atletico Madrid. Un ricordo che fa sorridere il tecnico francese, anche se sa bene che i precedenti contano relativamente.

Ora l’obiettivo è arrivare nella migliore condizione possibile all’inizio della fase a gironi di Champions League, senza pensare solo al blasonato Real Madrid, pur consapevoli che si tratta della squadra sulla carta più competitiva per il suo incredibile palmarès. Il fascino di sfidare uno dei migliori club al mondo è indubbio, ma Garcia sa che non bisognerà sottovalutare nessun avversario.

Sarà fondamentale approcciarsi ad ogni match con la giusta mentalità per provare a passare il turno in un girone abbordabile, ma allo stesso tempo insidioso.