SKY – Spalletti vuole valutare Ounas e pone il veto sulla cessione

Luciano Spalletti vuole valutare Adam Ounas. il giocatore preso da Giuntoli per fare la differenza sugli esterni non ha mai convinto fino in fondo. Si vede che ha doti tecniche, ma è troppo discontinuo. A Crotone negli ultimi sei mesi si è parzialmente rilanciato, anche se non è riuscito ad evitare la retrocessione del club calabrese. Nonostante tutto il Napoli vuole recuperare qualche investimenti sbagliato fatto durante questi anni ed Ounas è uno di quei talenti presi ma mai sbocciati. Aurelio De Laurentiis ha detto che non rifarebbe certi acquisti ed il riferimento non è al giocatore algerino.

Ounas resta al Napoli: la decisione di Spalletti

Secondo quanto riferisce Sky il nuovo tecnico del Napoli ha posto il veto sulla cessione di Ounas che aveva richieste dal Torino e dal Monza in Serie B”. “Spalletti vuole tenere in rosa Ounas, perché pensa che possa essere un’arma a sua disposizione, soprattutto inserendolo a gara in corso. Al momento il giocatore algerino resta al Napoli. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2022, quindi se non dovesse rinnovare potrebbe andare via a parametro zero nella prossima sessione di calciomercato e sarebbe l’ennesimo investimento perso da parte del club partenopeo che già ha dovuto lasciar partire Maksimovic e Hysaj.