REPUBBLICA – Giuntoli col reddito di cittadinanza, De Laurentiis lo dimentica

I rapporti tra Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis non sono proprio idilliaci. Già da qualche tempo si segnala questa sorta di rottura tra il presidente ed il direttore sportivo della SSCN. Anche ieri durante la conferenza stampa non c’è stato alcun riferimento a Cristiano Giuntoli. Anche Repubblica sottolinea questa anomalia con Antonio Corbo che scrive:

Neanche un cenno su Giuntoli. Assente in sala e nel discorso. Ha un lungo contratto. È stato come assegnargli un ricco reddito di cittadinanza lasciandolo sul divano di casa. Il presidente deciderà solo con Spalletti. Ha quindi voglia di fare tutto da solo. Magari meglio.

A quanto pare Cristiano Giuntoli era a Rimini per l’apertura del calciomercato, ma questo non fa passare in secondo piano il rapporto con De Laurentiis. Il patron gli contesta investimenti esosi che non hanno portato i frutti sperati. Promesse come ad esempio Elmas che non sono mai sbocciate. Non è un caso che De Laurentiis abbia detto: “Non rifarei certi acquisti”. Insomma il prossimo calciomercato sarà portato avanti, con ogni probabilità, da De Laurentiis e Spalletti a cui il patron del Napoli ha affidato le chiavi del progetto, con Giuntoli relegato alla figura di operatore materiale. Intanto la società ha fatto ritornare Giuseppe Santoro che ricoprirà di nuovo il ruolo di team manager.