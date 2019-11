Sky – Probabile formazione Napoli: Elmas e Lozano titolari, Mertens c’è

Ci sono due novità nella probabile formazione del Napoli che questa sera sfiderà il Salisburgo in Champions League allo stadio San Paolo.

Carlo Ancelotti è secondo Sky è pronto a lanciare dal primo minuto Hirving Lozano che dovrebbe far coppia in attacco con Dries Mertens, mentre a centrocampo potrebbe giocare dal primo minuto Eljif Elmas.

I cambi di Ancelotti

Probabile formazione Napoli – Carlo Ancelotti secondo Sky punterà di nuovo sulla coppia d’attacco che ha giocato contro il Salisburgo nella partita di andata. Mertens-Lozano scenderanno in campo dal primo minuto ma anche a centrocampo c’è una novità, l’inserimento di Elmas al posto di Zielinski. Dunque andranno in panchina i due polacchi, mentre il tecnico del Napoli si affiderà di nuovo alla velocità e la capacità di lanciarsi negli spazi di Mertens e Lozano. Quella del San Paolo è una sfida molto importante per il Napoli che potrebbe qualificarsi con due giornate di anticipo.

Ecco le probabili formazioni di Sky