Insigne pronto al rientro, il capitano del Napoli è tornato ad allenarsi sul campo del centro tecnico di Castel Volturno.

Lorenzo Insigne scalpita per tornare a disposizione il prima possibile in vista degli impegni di Serie A ed Europa League. Da martedì il gruppo squadra e lo staff sono nel ritiro “bolla” per rispettare l’isolamento fiduciario imposto dall’Asl Napoli, dopo che sabato scorso c’era stato l’ordine di non partire per Torino viste le positività al coronavirus di Zielinski ed Elmas.

Dallo spogliatoio azzurro arrivano notizie per Lorenzo Insigne. Secondo quanto riferito da Sky sport 24: “Il capitano del Napoli è tornato ad allenarsi sul campo di Castel Volturno.

Il magnifico ha rivisto il terreno di gioco a 14 giorni dalla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata nella partita con il Genoa.

Il capitano del Napoli, dopo alcuni giorni di lavoro tra terapie e palestra nella “bolla” di Castel Volturno, ha effettuato anche una parte di lavoro individuale sul campo, riprendendo confidenza con il terreno di gioco.

Il 24 migliora ed è già una buona notizia per Rino Gattuso”.

Rientro di Insigne, spunta la data

Il prossimo impegno del Napoli è sabato 17 ottobre contro l’Atalanta. Troppo presto per rivedere Insigne in campo. L’attaccante dovrebbe saltare anche l’esordio in Europa League contro l’Az Alkmaar e proverà a tornare a disposizione per il derby campano col Benevento. Appuntamento, dunque, al prossimo 25 ottobre, quando Insigne potrebbe incrociare il fratello Roberto, attaccante della squadra di Filippo Inzaghi, in una sfida in famiglia dal sapore speciale.