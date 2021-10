Sky – Formazione Napoli, col Bologna dubbio Insigne: le condizioni

Napoli-Bologna ultime notizie di formazione: Lorenzo Insigne è in dubbio per la sfida di giovedì 28 ottobre alle 20.45. Secondo quanto riferisce Sky Sport il tecnico del Napoli sta valutando di fare qualche cambio per il match contro i felsinei. Alcuni potrebbero essere dettati da un minimo di turnover, altri invece da infortuni. Uno di questi è Insigne che in Napoli-Bologna potrebbe non essere in formazione titolare. Sky fa sapere che il giocatore non al 100% a causa di una botta al ginocchio rimediata durante la partita con la Roma che lo ha costretto ad uscire dal campo. Le condizioni di Insigne non sono preoccupanti ma il capitano del Napoli potrebbe essere risparmiato per la sfida con il Bologna. Al suo posto si scalda Mertens che potrebbe giocare dietro Osimhen lasciando spazio a Lozano o Elmas per la fascia.

Formazione Napoli: Insigne in dubbio, col Bologna c’è Elmas

Ma i cambi nella squadra titolare del Napoli non riguardano solo Insigne. Nelle ultime settimane Zielinski è finito al cento di numerose critiche. Il polacco dopo l’infortunio non è al meglio della condizione fisica e si vede anche sul terreno di gioco. Spalletti con ogni probabilità non farà giocare Zielinski titolare con il Bologna ma punterà su Elmas. Possibile anche un cambio a centrocampo con Demme che insidia Anguissa. Da valutare anche l’infortunio di Manolas e le condizioni di Malcuit. Anche il Bologna ha qualche problema di formazione per la sfida con il Napoli. Mihajlovic ha due giocatori espulsi (Soumaoro e Soriano), inoltre Arnautovic è in dubbio per la trasferta allo stadio Diego Armando Maradona. Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più sulla possibilità di vedere l’austriaco in campo contro il Napoli per la sfida valida per la decima giornata di campionato di Serie A.