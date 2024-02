Clamoroso Ad oggi la serie A avrebbe cinque squadre in Champions

Grazie ai risultati europei, nel 2024 la serie A italiana potrebbe avere ben 5 squadre in Champions anziché 4.

Dal 2024/2025 la Champions League si trasformerà, passando dagli otto gironi attuali a un formato tutto nuovo. Con l’allargamento a 36 squadre, uno dei posti aggiuntivi andrà alla quinta nazione nel ranking UEFA, che attualmente è la Francia, e un altro sarà assegnato tramite i playoff.

I rimanenti due posti extra saranno riservati alle federazioni che si sono distinte nelle coppe europee. Se l’Italia manterrà il suo attuale secondo posto nel ranking UEFA, grazie alle performanti squadre di Inter, Milan, Roma, Atalanta, Lazio, Fiorentina, e Napoli, avrà diritto a un quinto posto in Champions League.

La Serie A Potrebbe Schierare Cinque Squadre in Champions League

La UEFA ricompensa i migliori due paesi in base al ranking UEFA, che viene calcolato secondo i risultati (vittorie e pareggi) ottenuti durante la stagione. Con tutte le sue squadre avanzate oltre i gironi, l’Italia si posiziona al momento seconda, dietro alla Germania, ma davanti a giganti del calcio come Inghilterra, Spagna e Francia.

La Classifica UEFA 2023/2024:

ITALIA, 15.571 (sette squadre su sette) Germania, 14.500 (cinque squadre su sette) Inghilterra, 13.875 (sei squadre su otto) Francia, 13.250 (tre squadre su sei) Spagna, 13.187 (cinque squadre su otto) Repubblica Ceca, 12.750 (tre squadre su quattro) Belgio, 12.400 (due squadre su cinque) Turchia, 11.000 (una squadra su quattro) Portogallo, 9.833 (tre squadre su sei) Olanda, 9.800 (due squadre su cinque)

Questa prestazione eccellente non è solo un segnale della forza del calcio italiano in Europa, ma potrebbe anche tradursi in un vantaggio concreto nella prossima stagione di Champions League.

Quale Sarebbe la Quinta Squadra?

Se l’Italia conquistasse il quinto posto, ad approfittarne sarebbe la squadra che si classifica quinta in Serie A nel campionato 2023/2024. Tuttavia, questo numero potrebbe aumentare nel caso in cui una squadra italiana vinca la Champions o l’Europa League e non finisca tra i primi quattro (o cinque) posti nel campionato nazionale.

La Serie A si sta quindi proiettando verso un futuro ancora più brillante nelle competizioni europee, con la possibilità concreta di vedere ancora più squadre italiane competere al massimo livello internazionale.