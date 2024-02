Cagliari-Napoli: le probabili formazioni e le ultime su Zielinski e Osimhen

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli: Osimhen titolare dopo l’influenza, Ngonge ancora ai box. Ballottaggi Jankto-Deiola e Zielinski-Traoré. Arbitra Pairetto.

CALCIO NAPOLI – Il Napoli scende in campo a Cagliari nel 26° turno di Serie A, prima gara in campionato per il nuovo tecnico Calzona dopo il pari col Barcellona in Champions League.

Tra i partenopei Osimhen recuperato dall’influenza guiderà l’attacco, con Politano e Kvaratskhelia ai suoi lati. Ancora out per infortunio Ngonge. Ballottaggi a centrocampo: Jankto insidia Deiola nei sardi, Traoré è favorito su Zielinski e Cajuste negli azzurri.

Il Cagliari, terzultimo e in lotta per non retrocedere, si affida a Lapadula in avanti supportato da Gaetano e Luvumbo. In difesa spazio all’ex Augello.

Cagliari-Napoli: le probabili formazioni



Il Napoli, sotto la guida del nuovo tecnico Calzona, mira a riscattarsi dopo gli ultimi risultati poco soddisfacenti. Traoré si aspetta di essere confermato a centrocampo, mentre Osimhen è pronto a guidare l’attacco, supportato dalle ali Politano e Kvaratskhelia.

La squadra partenopea dovrà fare a meno di Ngonge per infortunio e di Di Lorenzo per squalifica, ma sembra avere le riserve adeguate per colmare queste assenze.

Probabile formazione Cagliari

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Di Pardo, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Pereiro, Luvumbo; Lapadula.

Probabile formazione Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Chi salta Cagliari-Napoli

CAGLIARI

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hatzidiakos, Mancosu, Shomurodov, Sulemana

NAPOLI

Squalificati: Di Lorenzo

Indisponibili: Ngonge

L’arbitro di Cagliari-Napoli

L’arbitro di Cagliari-Napoli è Luca Pairetto, al VAR Valerio Marini.

Dieci precedenti col Napoli per Pairetto: nove successi partenopei e un k.o.

Bilancio negativo per il Cagliari con in campo il direttore di gara piemontese: cinque vittorie sarde, quattro pari e otto sconfitte.