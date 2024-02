CorrSport – Napoli, Calzona riconferma solo con la Champions: 5 nomi nella lista di ADL

Calzona può essere confermato dal Napoli in caso di qualificazione Champions, De Laurentiis ha pronta una lista di 5 nomi.

CALCIO NAPOLI – Il futuro di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli è in bilico, ma una sua conferma non è totalmente da escludere. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico potrebbe essere riconfermato in caso di miracolo Champions League, ovvero la qualificazione alla prossima edizione.

Altrimenti De Laurentiis guarderà altrove e valuta altri profili: Vincenzo Italiano e Thiago Motta intrigano, così come l’emergente Palladino. Pioli è un sogno proibito, mentre Conte resta il primo obiettivo del patron azzurro.

Calzona ha un contratto fino al 2024, poi dovrebbe dedicarsi solo alla Slovacchia di cui è CT. Ma se riuscisse a centrare il 4° posto, che sembra molto complicato visto il distacco in classifica, potrebbe guadagnarsi la riconferma a sorpresa.

Altrimenti il Napoli virerà su un big per rilanciarsi nella prossima stagione. I tifosi sognano Antonio Conte, che però fa gola anche a diverse big europee. Si prospetta un’estate calda sul fronte panchina per gli azzurri.