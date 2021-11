Serie A, anticipi e posticipi fino alla 19a giornata. Ecco quando gioca il Napoli

Anticipi e posticipi della Serie A fino alla diciannovesima giornata della stagione 2021/22, la lista viene resa nota dalla Lega di Serie A. Sarà un periodo impegnativo per il Napoli quello che si prepara ad affrontare con la super sfida Inter-Napoli. Ma gli azzurri avranno tanti match molto complicati per la corsa Scudetto. Come fa sapere la Lega di Serie A negli anticipi e posticipi fino alla 19a giornata, il Napoli giocherà sempre di mercoledì o domenica, tranne che nel match con l’Atalanta.

Serie A: ecco le date in cui gioca il Napoli

13^ Giornata

20/11/2021 Sabato 15.00 Atalanta-Spezia DAZN

20/11/2021 Sabato 18.00 Lazio-Juventus DAZN

20/11/2021 Sabato 20.45 Fiorentina-Milan DAZN/Sky

21/11/2021 Domenica 12.30 Sassuolo-Cagliari DAZN/Sky

21/11/2021 Domenica 15.00 Bologna-Venezia DAZN

21/11/2021 Domenica 15.00 Salernitana-Sampdoria DAZN

21/11/2021 Domenica 18.00 Inter-Napoli DAZN

21/11/2021 Domenica 20.45 Genoa-Roma DAZN

22/11/2021 Lunedì 18.30 Hellas Verona-Empoli DAZN

22/11/2021 Lunedì 20.45 Torino-Udinese DAZN/Sky

14^ Giornata

26/11/2021 Venerdì 20.45 Cagliari-Salernitana DAZN/Sky

27/11/2021 Sabato 15.00 Empoli-Fiorentina DAZN

27/11/2021 Sabato 15.00 Sampdoria-Hellas Verona DAZN

27/11/2021 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta DAZN

27/11/2021 Sabato 20.45 Venezia-Inter DAZN/Sky

28/11/2021 Domenica 12.30 Udinese-Genoa DAZN/Sky

28/11/2021 Domenica 15.00 Milan-Sassuolo DAZN

28/11/2021 Domenica 15.00 Spezia-Bologna DAZN

28/11/2021 Domenica 18.00 Roma-Torino DAZN

28/11/2021 Domenica 20.45 Napoli-Lazio DAZN

15^ Giornata

30/11/2021 Martedì 18.30 Atalanta-Venezia DAZN/Sky

30/11/2021 Martedì 18.30 Fiorentina-Sampdoria DAZN

30/11/2021 Martedì 20.45 Hellas Verona-Cagliari DAZN

30/11/2021 Martedì 20.45 Salernitana-Juventus DAZN

01/12/2021 Mercoledì 18.30 Bologna-Roma DAZN

01/12/2021 Mercoledì 18.30 Inter-Spezia DAZN

01/12/2021 Mercoledì 20.45 Genoa-Milan DAZN/Sky

01/12/2021 Mercoledì 20.45 Sassuolo-Napoli DAZN

02/12/2021 Giovedì 18.30 Torino-Empoli DAZN

02/12/2021 Giovedì 20.45 Lazio-Udinese DAZN/Sky

16^ Giornata

04/12/2021 Sabato 15.00 Milan-Salernitana DAZN

04/12/2021 Sabato 18.00 Roma-Inter DAZN

04/12/2021 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/Sky

05/12/2021 Domenica 12.30 Bologna-Fiorentina DAZN/Sky

05/12/2021 Domenica 00 Spezia-Sassuolo DAZN

05/12/2021 Domenica 15.00 Venezia-Hellas Verona DAZN

05/12/2021 Domenica 18.00 Sampdoria-Lazio DAZN

05/12/2021 Domenica 20.45 Juventus-Genoa DAZN

06/12/2021 Lunedì 18.30 Empoli-Udinese DAZN

06/12/2021 Lunedì 20.45 Cagliari-Torino DAZN/Sky

17^ Giornata

10/12/2021 Venerdì 20.45 Genoa-Sampdoria DAZN

11/12/2021 Sabato 15.00 Fiorentina-Salernitana DAZN

11/12/2021 Sabato 1800 Venezia-Juventus DAZN

11/12/2021 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/Sky

12/12/2021 Domenica 12.30 Torino-Bologna DAZN/Sky

12/12/2021 Domenica 15.00 Hellas Verona-Atalanta DAZN

12/12/2021 Domenica 18.00 Napoli-Empoli DAZN

12/12/2021 Domenica 18.00 Sassuolo-Lazio DAZN

12/12/2021 Domenica 20.45 Inter-Cagliari DAZN

13/12/2021 Lunedì 20.45 Roma-Spezia DAZN/Sky

18^ Giornata

17/12/2021 Venerdì 18.30 Lazio-Genoa DAZN

17/12/2021 Venerdì 20.45 Salernitana-Inter DAZN/Sky

18/12/2021 Sabato 15.00 Atalanta-Roma DAZN

18/12/2021 Sabato 18.00 Bologna-Juventus DAZN

18/12/2021 Sabato 20.45 Cagliari-Udinese DAZN/Sky

19/12/2021 Domenica 12.30 Fiorentina-Sassuolo DAZN/Sky

19/12/2021 Domenica 15.00 Spezia-Empoli DAZN

19/12/2021 Domenica 18.00 Sampdoria-Venezia DAZN

19/12/2021 Domenica 18.00 Torino-Hellas Verona DAZN

19/12/2021 Domenica 20.45 Milan – Napoli DAZN

19^ Giornata

21/12/2021 Martedì 18.30 Udinese-Salernitana DAZN

21/12/2021 Martedì 20.45 Genoa-Atalanta DAZN/Sky

21/12/2021 Martedì 20.45 Juventus-Cagliari DAZN

22/12/2021 Mercoledì 16.30 Sassuolo-Bologna DAZN

22/12/2021 Mercoledì 16.30 Venezia-Lazio DAZN

22/12/2021 Mercoledì 18.30 Hellas Verona-Fiorentina DAZN/Sky

22/12/2021 Mercoledì 18.30 Inter-Torino DAZN

22/12/2021 Mercoledì 18.30 Roma-Sampdoria DAZN

22/12/2021 Mercoledì 20.45 Empoli-Milan DAZN/Sky

22/12/2021 Mercoledì 20.45 Napoli-Spezia DAZN.