Scudetto Napoli, Pecci: “Gira una grossa bugia. Ora facciamo i signori”

L’ex calciatore del Napoli, Eraldo Pecci, si è soffermato sull’ormai prossima vittoria dello Scudetto da parte della squadra azzurra.

Eraldo Pecci, ex calciatore del Napoli, oggi opinionista sportivo, ha espresso il suo parere sull’ormai prossima vittoria dello Scudetto da parte della squadra azzurra. Secondo Pecci, il Napoli ha meritato e non poco perché ha giocato un calcio di grande livello e non solo “perché le altre squadre avversarie hanno zoppicato”, una frase che ha lasciato lo stesso ex calciatore senza parole. Questo quanto affermato a Radio Marte:

“Il Napoli ha fame di gloria, per diversi mesi ha dato spettacolo. Rispetto alla squadra di Sarri, che pure ha dato spettacolo ma non si scostava dalle altre, quella di oggi ha dominato il campionato. Perché la bugia che si può dire oggi è che il Napoli stravince solo perché le altre zoppicano. Non è così, perché il Napoli ha giocato un grandissimo calcio e vince lo scudetto meritatamente. La vittoria di Torino con la Juve la chiusura di un cerchio? A parte gli scaramantici era già chiaro che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto, però capisco che sia una chicca vincerlo battendo la Juventus”.

Inoltre Pecci ha concluse facendo un accenno sulla rivalità tra il Napoli e la Juventus.

“Del resto in Italia o sei juventino o sei anti-juventino. Ho giocato sei anni a Torino con i granata, era una città di una famiglia dominante che ti porta delle conseguenze che è facile immaginare, dal punto di vista della concorrenza e della rivalità. Ce l’abbiamo con la Juve come simbolo, come emblema, ma ci sono diversi calciatori come Scirea, Tardelli o Boniek che sono ragazzi come noi, semplici e perbene. Adesso che vinciamo, noi del Napoli, però facciamo i signori, pensiamo solo a sostenere la nostra squadra e non andare contro qualcuno”.