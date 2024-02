Scudetto Napoli, il film di De Laurentiis: ecco quando uscirà

Scopri le emozioni dello Scudetto Napoli nel docufilm di De Laurentiis. Uscita ad aprile 2024 con retroscena e interviste esclusive.

Aurelio De Laurentiis, noto produttore cinematografico e presidente del Napoli, ha svelato i dettagli del tanto atteso film sullo Scudetto conquistato dal Napoli nella stagione 2022-2023. Durante la conferenza stampa odierna tenutasi presso il centro sportivo di Castel Volturno, De Laurentiis ha dichiarato che il docufilm, realizzato dalla Filmauro, potrebbe uscire nelle sale cinematografiche e in una proiezione speciale allo stadio già ad aprile 2024.

Il film promette di riportare in vita le intense emozioni legate alla vittoria del terzo storico Scudetto dopo 33 anni di attesa da parte dei tifosi partenopei. De Laurentiis ha spiegato che si tratta di un progetto ambizioso che ha richiesto mesi di lavoro e investimenti considerevoli. Durante l’annuncio, ha affermato: “Il film sullo Scudetto lo stiamo finendo di montare. Ad aprile vorrei farlo uscire. Dobbiamo decidere se, oltre a distribuirlo nelle sale cinematografiche, farne una proiezione con 14 schermi allo stadio a pagamento, perché questo film è costato un’ira di Dio. Mai avrei pensato che fosse costato così tanto. Ancora c’è una troupe in piedi che io ogni settimana pago”.

Gli appassionati potranno immergersi nei momenti salienti della straordinaria cavalcata del Napoli verso la vittoria, grazie a immagini inedite, retroscena curiosi e interviste ai protagonisti della stagione indimenticabile. Il film offre uno sguardo dietro le quinte del successo azzurro, regalando al pubblico la possibilità di rivivere gli episodi più emozionanti della passata stagione.

Il presidente del Napoli ha sottolineato che il docufilm è stato realizzato con l’obiettivo di coinvolgere non solo i tifosi della squadra, ma anche gli appassionati di calcio in generale. La scelta di una proiezione speciale allo stadio rappresenta un’opportunità unica per vivere l’esperienza cinematografica in un contesto unico e coinvolgente.

L’uscita del film è attesa con grande trepidazione dai tifosi e dagli amanti del calcio, pronti a rivivere le emozioni di una stagione che resterà scolpita nella storia del Napoli.