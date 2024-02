Semifinale Coppa d’Africa, spavento per Osimhen: si accascia dopo 30 secondi di gioco per forti dolori all’addome

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, si ferma dopo 30 secondi contro il Sudafrica, ma il pericolo è scongiurato.

Nella Semifinale di Coppa d’Africa tra Nigeria e Sudafrica, un brivido ha percorso il campo quando Victor Osimhen, attaccante del Napoli, si è fermato dopo soli trenta secondi di gioco, afflitto da dolori all’addome. Un momento critico che ha fatto temere il peggio per il numero nove, il cui contributo alla selezione nigeriana è cruciale.

Le fitte all’addome hanno colpito Osimhen al primo scatto della partita, costringendolo a cedere al terreno di gioco. Il timore che l’infortunio potesse compromettere la sua partecipazione alla gara e influire sul destino della squadra azzurra ha permeato l’atmosfera dello stadio.

In un primo momento, lo staff medico della Nigeria aveva preso una decisione radicale, vietando a Osimhen di scendere in campo. Una precauzione che aveva addirittura impedito all’attaccante di unirsi al resto della squadra, evidenziando la serietà della situazione. Tuttavia, dopo un’attenta valutazione e l’attesa del calciatore, è stata presa la scelta di non sostituirlo, facendo rientrare così l’allarme e permettendo a Osimhen di continuare la sua partita. L’allarme è comunque rientrato.

Ora la Nazionale nigeriana, con Osimhen ancora in campo, dovrà affrontare il prosieguo del torneo, guardando già oltre alla sfida contro il vincitore tra Costa d’Avorio e Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 21:00 per la seconda Semifinale della Coppa d’Africa.