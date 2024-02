SKY – Marotta si prepara a sorprendere ancora: non solo Zielinski a zero

Scopri le mosse di Marotta nell’Inter: Zielinski e Taremi a parametro zero. Ultime trattative e rinforzi in vista per la prossima stagione.

Beppe Marotta continua a scuotere il mercato dei trasferimenti con la sua abilità nel chiudere accordi a parametro zero per l‘Inter. Dopo Diego Godin, Alex Sanchez, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, sembra che il prossimo colpo sia già in fase di preparazione: Piotr Zielinski.

L’Amministratore Delegato dell’Inter ha dimostrato di avere un fiuto straordinario nel mercato dei giocatori svincolati, creando una squadra competitiva senza dover sborsare cifre esorbitanti per i cartellini. Con l’occhio rivolto alla prossima stagione, Marotta ha messo nel mirino il centrocampista polacco Zielinski, che potrebbe essere il prossimo a vestire la maglia nerazzurra.

Ma non è finita qui. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio di Sky, Marotta sta lavorando al doppio colpo. Oltre a Zielinski, l’Inter sta seguendo da vicino un altro giocatore svincolato per rinforzare ulteriormente la rosa. Si tratta di Mehdi Taremi, attaccante iraniano attualmente in forza al Porto e in scadenza di contratto a fine giugno.

La combinazione di Zielinski e Taremi potrebbe rappresentare un ulteriore salto di qualità per l’Inter, già protagonista di una stagione di successi con giocatori come Marcus Thuram e la temibile coppia d’attacco formata con Lautaro Martinez.