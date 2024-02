Il sindaco di Bari Decaro critica De Laurentiis dopo le parole sui galletti come seconda squadra: “Offensivo per i tifosi, chieda scusa”.

Dura reazione del sindaco di Bari, Antonio Decaro, alle parole di Aurelio De Laurentiis che in conferenza stampa ha definito il Bari “seconda squadra del Napoli”.

Il Sindaco di Bari contro De Laurentiis

“Trovo offensive queste parole nei confronti dell’intera comunità di tifosi baresi” ha dichiarato Decaro. “Con rispetto per il Napoli, non siamo la seconda squadra di nessuno. Abbiamo una storia e una dignità che non possono essere vilipendiate”.

Il primo cittadino ha invitato De Laurentiis a scusarsi quanto prima con la piazza barese: “Da tifoso e sindaco, chiedo al presidente di scusarsi per questa uscita infelice che ferisce la nostra passione”.

Parole dure che testimoniano la rabbia del pubblico biancorosso per l’affermazione del patron, al quale viene chiesto maggior rispetto verso una tifoseria orgogliosa della propria identità e autonomia. La polemica è destinata a proseguire.