Sconfitta amara per il Napoli, Bergomi: “Non è una squadra. Vittoria Roma meritata”

Bergomi critica duramente il Napoli dopo la sconfitta contro la Roma. La squadra azzurra cerca riscatto contro il Monza per risalire in classifica.

La Roma trionfa sul Napoli in una partita alquanto intensa allo stadio Olimpico. Le dichiarazioni nette dell’ex difensore dell’Inter, Giuseppe Bergomi, a Sky Sport, dipingono un quadro critico per il Napoli.

Nel post-partita di Roma-Napoli, Bergomi ha espresso il suo giudizio senza mezzi termini, affermando che la vittoria della Roma è stata meritata, soprattutto per le prestazioni nel primo tempo. Secondo l’ex calciatore, la Roma dimostra di saper affrontare la sofferenza, mentre il Napoli sembra avere perso la sua identità di squadra, situazione in netto contrasto con il dominio dello scorso anno.

“Vittoria meritata per la Roma, per quel che ha fatto soprattutto nel primo tempo. La Roma è squadra, il Napoli non lo è: i giallorossi sanno stare nella sofferenza, l’anno scorso il Napoli dominava per gioco, gol fatti e subiti, adesso vive una situazione che non la fa essere squadra”, ha dichiarato Bergomi ai microfoni di Sky Sport. H

Bergomi ha attribuito la sconfitta del Napoli alla perdita di concentrazione e alla tensione nervosa: “Alla fine perdi, perché perdi la concentrazione e saltano i nervi. La Roma la vince perché è più squadra in questo momento del Napoli, dà quest’impressione la squadra azzurra”.

La sconfitta contro la Roma ha inflitto al Napoli una caduta in classifica, relegandolo al settimo posto. La partita successiva contro il Monza, in programma venerdì, è ora di fondamentale importanza per il Napoli, che cerca di risalire la classifica di Serie A. Il club azzurro è chiamato a una prova di forza per dimostrare la sua capacità di reagire e tornare ai vertici della competizione.