Sconcerti non ha dubbi: “Leao è il vero fuoriclasse…”

Mario Sconcerti parla del Mondiale in Qatar, il giornalista esalta Rafa Leao giocatore del Milan impegnato con il Portogallo.

Durante una intervista a calciomercato.com, Sconcerti dice: “L’Inghilterra giocava contro l’Iran, partita facile, ben condotta. Più difficile l’impegno dell’Olanda, il Senegal ha una struttura solida. Hanno vinto entrambe però l’Inghilterra, rispetto all’Olanda, mi sembra un passo avanti, ha giocatori di più qualità. Le favorite sono sei. Quattro europee: Inghilterra, Francia, Spagna e Germania, più due sudamericane: Brasile e Argentina. La mia sensazione è che il Mondiale stia tornando verso il Sudamerica. L’Argentina non vince da 36 anni, il Brasile da 20. Forse è arrivato il tempo che tornino a vincere“.

Secondo Sconcerti il Portogallo può essere la possibile sorpresa del Mondiale: “E’ una nazionale che è a suo agio nelle grandi competizioni, le ha pure vinte, mi riferisco all’Europeo del 2016. Ha un grande campione come Cristiano Ronaldo e un fuoriclasse come Leao del Milan: lo so, sembra sempre un po’ svagato, ma se trova l’equilibrio può decidere una partita“.

Mentre su Cristiano Ronaldo precisa: “Cristiano è una persona che ha un’alta concezione di sé. E soprattutto non accetta che questa concezione sia messa in dubbio. Nella nota intervista di qualche giorno fa ha detto che non è più il giocatore di un tempo, ma resta comunque un fuoriclasse. E’ una novità, è la prima volta che fa un po’ di autocritica. Ma c’è anche una questione legata ai soldi. Non so se lui si accontenta di quello che ha, credo che abbia paura e che si senta misurato da soldi e quindi ha bisogno di affermarsi per poter continuare a guadagnare tantissimo“.