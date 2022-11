Pacchioni: “Il Qatar farebbe fatica a salvarsi in Serie B. Raspadori tra i peggiori dell’Italia ma…”

Paolo Pacchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare dei Mondiali in Qatar e di Nazionale italiana.

Durante Radio Punto Nuovo Sport Show ha detto: “Il Qatar visto ieri fatica a salvarsi in Serie B italiana, è stato uno spettacolo rivedibile che ha entusiasmato poco. L’Ecuador ha preferito salvaguardarsi in vista delle prossime. Anche l’Italia mi ha entusiasmato davvero poco ieri contro l’Austria. Almeno Qatar-Ecuador metteva in palio qualcosa, mentre l’amichevole di ieri è stata malinconica e inutile… Il mio rammarico non è aver perso ieri, ma nel constatare che al Mondiale dovevamo esserci nonostante gli inciampi“.

Poi su Raspadori durante Austria-Italia ha detto: “Peggiore in campo? È fisiologico, concediamoglielo. Negli ultimi mesi tra Napoli e Italia ha vissuto tanti scossoni emotivi. Tutti questi elementi, concentrati in poco tempo, hanno bisogno di un momento di scarico. Non mi preoccuperei per Raspadori e per tutta la Nazionale di Mancini, che non mi sembra un gruppo in disarmo. Il Napoli e il Mondiale? Ha la fortuna di non avere calciatori che non arriveranno fino in fondo, però bisogna sempre sperare che non ci siano infortuni. Per il Napoli è importante avere giocatori che respirino l’aria Mondiale, sono cose che ti fanno maturare“.